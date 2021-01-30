Задержан ранее судимый тиктокер, призывавший к расправам над полицией

В Приморье сотрудники полиции и ФСБ установили личность мужчины, который призывал своих подписчиков к расправам над правоохранителями, об этом в субботу, 30 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ходе оперативных мероприятий было выяснено, что 42-летний житель села Новопокровка Красноармейского района опубликовал в социальных сетях видео, где предлагал нападать на стражей порядка и членов их семей.

Сейчас подозреваемого задержали, он уже стал фигурантом уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Отметим, что теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В полиции подчеркнули, что ранее гражданин уже был трижды судим, в его "активе" – побои, нанесения вреда здоровью и уничтожение чужого имущества.