Вину признали: опубликовано видео с задержанными за драку с полицейскими в Москве

Пресс-служба Следственного комитета России опубликовала видео с задержанными за драку с сотрудниками ОМОНа и полицейскими в Москве.

Сайд-Мухамад Джумаев, 18-летний молодой человек, устроивший ожесточенный бой с сотрудниками правоохранительных органов, был задержан в Псковской области. По неподтвержденной информации, его нашли, по включенному мобильному телефону.

Юноша признал свою вину и согласился, что сопротивлялся представителям власти, а затем ушел в бега. Решением суда Джумаев помещен под арест.

Кроме того, опубликованы кадры с 35-летней женщиной, подравшейся с полицией 23 января, а затем хваставшей добытым трофеем — резиновой дубинкой.

Задержанная тоже признала свою вину и сообщила, что жалеет о содеянном и просит прощения, отметив, что поддалась всеобщим агрессивным настроениям.

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".