В Москве пострадала корреспондент РИА Новости

В ходе освещения несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве 23 января пострадала корреспондент РИА Новости.

Как рассказала сама журналистка, полицейские, которые вытесняли протестующих с площади, попали ей по лицу дубинкой.

Полиция и ОМОН вытеснили участников акции с Пушкинской площади около 17 часов. После этого часть демонстрантов вышла на проезжую часть и перекрыли Большую Дмитровку.

На Пушкинской сейчас находятся только сотрудники правоохранительных органов, отмечает РИА Новости.