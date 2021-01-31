Президент напомнил о последствиях "раскачивания лодки"

В понедельник субботние беспорядки прошлой недели в разговоре со студентами прокомментировал президент Владимир Путин.

"Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно. У нас в истории нашей страны неоднократно мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения. Так было после Первой мировой войны, в результате Октябрьской революции... Или в 90-е годы, когда все было так плохо, что казалось: хуже не будет. Нет, после крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно. Я уж не говорю об утрате геополитических позиций большой России, это касается и жизни конкретных людей. Экономика развалилась. Армия развалилась. Правоохранительная сфера, медицина. Все, все рухнуло. И люди прошли через тяжелые испытания гражданской войной фактически, на, которая была развернута международным терроризмом на Кавказе", – заявил нацлидер.

Еще Путин обратил внимание на отсутствие опыта у молодежи, для которой что нашествие Наполеона в 1812 году, что стрельба из танка по парламенту в 1993-м – одинаково далекое прошлое, которое они не помнят Призывая действовать в рамках закона, президент обратился и к правоохранителям.

"Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государства, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона. Надеюсь, что нам удастся вот таким образом и двигаться дальше", – добавил президент.

К слову, правоохранители вели себя в прошлую субботу просто идеально. У нас никто никого не поливал в холод водой из брандспойтов, сшибая с ног, как это было на днях в Голландии. И не стрелял в толпу резиновыми пулями, вышибая глаза, как это продолжалось месяцами во Франции. Никто не травил толпу слезоточивым газом, как это практикуют в Америке, и не натравливал служебных собак, как это происходит в Германии. Наконец, полиция не рассеивала толпу джипами, сшибая и переезжая людей, как было на этой неделе в США.

Такого у нас не было. Исключением разве что стал один единственный случай, когда полицейский в Петербурге, доставляя задержанного, пнул женщину, вставшую у него на пути... Та упала и ушиблась головой. Дело закончилось официальными извинениями полиции, а женщине оказали медицинскую помощь и доставили в родную Лугу с возможным комфортом. Мнения людей по досадному эпизоду разделились. Много тех, кто счел неуместным преграждать путь полицейскому наряду при исполнении. В то же время в сети становится все больше роликов, записанных в поддержку правоохранителей. Запустил этот своего рода челендж телеграм-ресурс "Орда".