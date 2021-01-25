Нельзя выталкивать детей вперед: президент – об акциях протеста

Президент России Владимир Путин прокомментировал незаконные акции протеста в стране. Глава государства в эфире телеканала "Россия 24" обратил внимание на то, что все имеют право выражать точку зрения, но все должно происходить в рамках закона.

Российский лидер обратил внимание на то, что люди не должны прибегать к незаконным акциям ради своих амбициозных задач и целей. Путин подчеркнул, что так не поступают ответственные политики.

Глава государства отметил, что события, выходящие за рамки закона, являются опасными, могут привести к раскачке общества и серьезным последствиям. Также Путин обратил внимание на то, что недопустимо выталкивать вперед несовершеннолетних. По словам президента, именно так поступают террористы — впереди себя гонят женщин и детей.

В субботу, 23 января, в Москве и городах России прошли незаконные митинги. В ходе акций было задержано около трехсот несовершеннолетних.