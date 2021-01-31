СЖР: в ходе несогласованных акций задержаны около 60 журналистов

Союз журналистов России сообщил число сотрудников СМИ, задержанных полицией во время воскресных несогласованных акций.

По словам главы СЖР Владимира Соловьева, к семи часам вечера по московскому времени разбирательства в отделениях предстоят почти 60 журналистам.

Соловьев отметил, что профессиональное сообщество проведет анализ фактов нарушений прав сотрудников СМИ. В случае необходимости СЖР обратиться в правоохранительные органы.

Ранее МВД и Генпрокуратура призывали граждан не участвовать в несогласованных митингах, так как за это предусмотрена ответственность. Отягчающим обстоятельством становится нарушение закона в условиях пандемии коронавируса.

После выступлений оппозиционных активистов 23 января в московские суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях, арестовано 154 человека. Оштрафованы 354. Расследуются и уголовные дела – более двадцати.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает организаторов протестных акций провокаторами.