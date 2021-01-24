СЖР уточнил данные о задержанных журналистах

В субботу во время освещения неразрешенных митингов и шествий оппозиции были задержаны полицией около 40 работников СМИ. Об этом в воскресенье рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Соловьев уточнил, что "почти у всех были редакционные удостоверения, у большинства надпись "Пресса" на одежде".

Несколько журналистов получили травмы, добавил Соловьев в беседе с РИА Новости.

В нескольких городах России на акции в поддержку Алексея Навального вышли тысячи человек.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям в незаконных акциях людей призывали "определенные провокаторы".

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила о категорическом несогласии с "вовлечением детей в политические игры".