Задержан главред "Медиазоны"

За повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия на главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова составлен протокол. Основания – призывы в соцсетях участвовать в несанкционированном митинге.

Санкция по этой статье КоАП – штраф до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что Смирнова задержали, когда он гулял с ребенком. В "Медиазоне" подтвердили, что на их начальника составили проток за участие в несанкционированной акции 23 января, хотя в тот день он выходил из дома только, чтобы выгулять собак.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев намерен по этому поводу запросить информацию у МВД. И заявил о готовности оказать юридическую помощь коллеге. Соловьев напомнил о прецеденте, когда Центру правовой защиты журналистов СЖР удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту нападения на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова в прошлом году, передает "Интерфакс".