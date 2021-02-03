Главный редактор "Медиазоны" арестован на 25 суток

За повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (в том числе собраний, митингов и т.д.) Тверской суд Москвы приговорил главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова к 25 суткам административного ареста, передает "Интерфакс".

Журналиста задержали 30 января во время прогулки с ребенком и доставили в ОВД "Тверское", где составили протокол об административной ответственности за призывы в соцсетях к участию в несогласованной акции 23 января. После этого Смирнов был отпущен под обязательство явиться в суд 3 февраля.

По словам самого Смирнова, причиной для вынесения приговора стал ретвит записи с фотографией вокалиста группы "Тараканы" Дмитрия Спирина с подписью "Дмитрий Спирин за Навального" и информацией о предстоящей акции. Автор твита, который ретвитнул Смирнов, в шутливой форме обыграл внешнее сходство журналиста и вокалиста панк-группы.