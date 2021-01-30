Главреда "Медиазоны" отпустили, но обязали явиться в суд

Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд. Заседание назначено на 3 февраля.

Как сообщил адвокат Смирнова Алан Гамазов, в ОВД "Тверское" в отношении Смирнова составили протокол об административной ответственности за призывы в соцсетях к несогласованной акции 23 января. Теперь ему грозит арест до 30 суток, штраф в размере до 300 тысяч рублей или обязательные работы, пишет ТАСС.

Главреда "Медиазоны" задержали ранее 30 января, когда он гулял с ребенком. В СМИ сообщили, что на их начальника составили протокол за участие в несанкционированной акции 23 января, хотя в тот день он выходил из дома только чтобы выгулять собак.

Узнав об этом, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о готовности оказать коллеге юридическую помощь, а ближе к вечеру сообщил, что Смирнова скоро отпустят.