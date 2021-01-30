Соловьев пообещал, что главред "Медиазоны" не останется в изоляторе

Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов задержан, ждет адвоката. Скоро его отпустят, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев. По словам главы организации, Смирнов сидит в коридоре, сказал, что без адвоката ничего подписывать не будет. Как только тот приедет – Смирнов подпишет, его отпустят. Может оказаться под домашним арестом, но в изоляторе точно не останется, добавил Соловьев.

Ранее сообщалось, что за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия на Смирнова был составлен протокол. Основания – призывы в соцсетях участвовать в несанкционированном митинге. Санкция по этой статье КоАП – штраф до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

А вот задержанного экс-журналиста "Медиазоны" Кирилла Петрова, который встал в пикет в поддержку Смирнова с плакатом "Свободу журналисту Сергею Смирнову", отпустили без составления протокола. Он находился в отделении не более часа. Смирнов признался, что к нему подходил командир и честно сказал, либо продолжаете пикет, либо едем в ОВД, передает РИА Новости.