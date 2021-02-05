Ситуация вокруг главреда "Медиазоны": комментарий Кремля

В Кремле прокомментировали ситуацию с арестом главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль в курсе случившегося, но не имеет права вмешиваться в решения суда.

"Кремль не имеет права вмешиваться в деятельность судебной власти, каким-то образом давать оценку вердиктам судов, – цитирует Пескова "Интерфакс". – Не будем это делать и на этот раз".

Тем не менее, по его словам, в Кремле внимательно ознакомились со всеми сообщениями относительно ситуации со Смирновым.

"Да, мы в курсе", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

В среду, 3 февраля, Тверской суд Москвы постановил отправить Смирнова под административный арест на 25 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Правозащитники, представляющие интересы Смирнова, собрались обжаловать это решение.

Главреда проекта "Медиазона" задержали 30 января, когда он гулял с сыном. Его доставили в ОМВД Тверского района Москвы. Ранее Смирнов призвал своих читателей в Twitter выходить на несанкционированную акцию протест 31 января.