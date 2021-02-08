Главреду "Медиазоны" Смирнову изменили срок ареста

Главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову сократили срок ареста с 25 до 15 суток. Соответствующее решение принял Московский городской суд в понедельник, 8 февраля.

3 февраля Смирнова приговорили к 25 суткам административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий. Адвокаты главреда поясняют, что дело связано с его репостом записи в Twitter, носящей шуточный характер.

Сергея Смирнова задержали 30 января, когда он вышел на прогулку с пятилетним сыном. Позже его отпустили под обязательство о явке.

Теперь же суд принял решение о сокращении срока ареста Смирнова, сообщает РИА Новости. С чем связано такое решение, не поясняется.

Союз журналистов России 4 февраля обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить обоснованность ареста главреда "Медиазоны".