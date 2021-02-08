Симоньян: Запад вложил в Навального годы работы и миллионы долларов

Навальный – актив США, в него вложены огромные средства и годы работы. Об этом заявила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Байден сказал не "Мы будем защищать интересы своего народа". Он сказал буквально следующее: "Мы будем защищать свои интересы и интересы наших людей". И тут же перешел к длинному спичу про Навального. Вот прямо со слов "Мы будем защищать интересы наших людей" он стал говорить о Навальном. Собственно, перечисление и началось Навальным, и закончилось на Навальном. Что, по-моему, оговорочка, которой и Фрейд, и кто угодно порадовался бы и позавидовал", – сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По словам Симоньян, Навальный и есть "их" человек. "Это же любому вменяемому существу, у которого есть хоть немного интеллектуальной массы, очевидно. Это их актив. Это актив, в который вложены годы работы, в который вложены огромные средства, миллионы и миллионы долларов".

Симоньян отметила, что Байден – президент страны, в которой только что чуть не случилась гражданская война. "В США общество расколото пополам невероятно, и непонятно, когда соберется. В этой стране совершенно чудовищная ситуация с межэтническими, межрасовыми отношениями, которая взрывается ежедневно и будет взрываться еще долго. Он сам говорит о том, что 36 миллионов людей в Соединенных Штатах Америки голодают. 36 миллионов людей. Это сколько? 10-12 процентов населения США, если я правильно считаю в уме. Голодают. Он еще не сказал, что каждый пятый ребенок в Соединенных Штатах живет на продуктовых карточках. Это их собственная статистика. Это же не Russia Today придумала, ни наше Министерство экономического развития или Росстат. Это их собственная опубликованная статистика", – подчеркнула Симоньян.

"И вот в разгар такого хаоса, такого безвременья в Америке, такого экономического, политического, морального и всякого коллапса свежеизбранный президент США значительную часть своей речи посвящает какому-то дядьке, которого арестовали и посадили в какой-то России. Это с какой стати? Потому что этот дядька – это их актив. То, что Россия сделала, с точки зрения Америки сравнимо с тем, как если бы мы заняли несколько их военных баз. Денежки же вложены, годы труда", – отмечает Маргарита Симоньян.