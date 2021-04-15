Симоньян: я не верю в смысл переговоров с США

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня", считает, что в переговорах с США, даже если они будут, нет смысла. Свое мнение она высказала в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Одна из тем выпуска – звонок Байдена в Москву. Американский лидер предложил Путину провести переговоры.

"Ну, был звонок, и что? Ну будут переговоры, или не будут, и что?" – спросила Симоньян. Она пояснила: США относятся к нам не так, как мы к ним, наше отношение – реакция на их действия. Мы не хотим развалить США на штаты, не хотим лишить их ядерного потенциала – и какого-либо потенциала вообще, отметила главред RT. "У нас нет в отношении США тех задач, которые со всей очевидностью есть у них по отношению к нам", – считает она.

Дело в том, что США не потерпят на планете никого, кто теоретически угрожает их существованию. А Россия теоретически несет такую угрозу. "Они смириться с этим не могут. И не будут, – уверена Симоньян. – И они будут продолжать делать все, чтобы нас в этом виде просто не было. Так вот в этих условиях переговоры, даже если они будут, просто протокольное мероприятие".

"Я не верю ни в какую серьезность и возможность присутствия хоть какого-то смысла в любых переговорах с США, – заявила Маргарита Симоньян. – Даже если бы это случилось, это будет обнулено на следующий день". Ведь США не умеют отвечать за свои слова, в их менталитете этого попросту нет. "Это – в нашем менталитете, мы – отвечаем за слова. И президент у нас такой же", – напомнила главный редактор RT.