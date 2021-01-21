Маргарита Симоньян: программа Байдена – это один зубодробительный пафос

Вне зависимости от того, кто является хозяином в Белом доме: Байден или Трамп – человек, являющийся президентом Соединенных Штатов уже давно не определяет внешнюю политику страны. "Это долговременная, долгосрочная стратегия Соединенных Штатов. Часть ее прописана в военной стратегии. Часть не прописана. Но это стратегия, которая позволяет Соединенным Штатам развиваться, зарабатывать деньги так, как они привыкли. На войне», – подчеркнула главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Если вспомнить Барака Обаму, предложила Маргарита Симоньян, то мы увидим замечательного президента, лауреата Нобелевской премии мира, который обещал закрыть тюрьму Гуантанамо. "Там же люди пожизненно сидят без суда. Это негуманно, говорили все. И что? Обама обещал – не закрыл. Трамп не закрыл. И Байден не закроет. Это американская система", – уверена Маргарита Симоньян.

Трамп, по мнению журналиста, действительно отличается от всех американских политиков. "Он многогранен, он видит мир как бизнесмен, а не как сенаторы, которые в этих лозунгах родились и 35 лет в этих же лозунгах просидели, ничего другого не видели. Даже у нас эти лозунги вызывают в памяти только худшие передовицы газеты "Правда".

По мнению главреда телеканала RT, России пора перестать оглядываться на Штаты, стараться им понравится. "Что бы мы ни делали – они все равно дадут нам по любой части тела, до которой смогут дотянуться".