Соединенные Штаты Америки – полицейское государство, в котором правит не президент, являющийся просто открыткой, а так называемый deep state. У него нет и никогда не было никаких ценностей, у него лишь цены, заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Были моменты, Соединенные Штаты дружили с нами, когда это совпадало с той ценой, которая должна была быть назначена в тот момент. Например, в царское время или во время Второй мировой войны. Но сегодня Штатам это невыгодно, считает Симоньян.

Обычно Соединенные Штаты руководствуются тем, что рационально для них. Им нужна война или постоянная угроза войны, отметила главред RT. Им нужен "ужасный Мордор" в лице России, чтобы пугать свое население, чтобы население закрывало глаза на непомерные военные траты, дикие военные контракты, коррупцию в этой сфере.

Общество в США на нижнем уровне – очень честные, открытые, искренние и милосердные люди. А верхний deep state – общество, построенное на лицемерии. Для него нет ценностей, лишь цены.

"Я не могу найти в себе душевные силы сильно расстроиться по поводу происходящего в США. Карфаген должен быть разрушен", – подчеркивает Маргарита Симоньян. Речь идет не о стране, ведь США – замечательная страна. Речь идет об уничтожении deep state – этого лицемерного, жестокого, с отсутствующими ценностями. "И тогда Америка станет свободной", – резюмирует Симоньян.