Мария Захарова: США показали яркий образец политики двойных стандартов

Распространение фейковой информации о событиях в России со стороны США, позиция социальных сетей позволяет говорить о глубочайшем кризисе западной псевдодемократии и псевдолиберализма. "То, что у себя во время событий в Капитолии называли нападением на демократию, – отметила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, – в России писали воодушевленные призывы в отношении незаконных и неразрешенных митингов".

"Ведь посмотрите, – обратила внимание Мария Захарова, – Соединенные Штаты уже много лет объявили якобы крестовый поход на фейки. Но заходишь на американскую платформу, соцсеть или хостинг и вы может быть и не хотите, но вас будут заставлять смотреть материалы определенной направленности, материалы с призывами к незаконным протестам. Но вы никогда не найдете там материалов с опровержениями, которые дает российская сторона".

Даже если доказано, что информация ложная, нужно пройти семь кругов ада по линии судов, вести долгую переписку. Блокировка же российских страниц официальных лиц, либо официальных высказываний происходит на уровне неких корпоративных решений, заметила Мария Захарова.