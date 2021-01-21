Симоньян прокомментировала предложение Макфола касательно мер против RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала статью бывшего посла США в Российской Федерации Майкла Макфола, в которой он высказался относительно снижения видимости контента российских средств массовой информации в социальных сетях.

Ранее американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью Макфола. В ней автор выразил мнение, что администрации Байдена необходимо создать условиях, при которых контент российских СМИ (в том числе RT) будет меньше попадаться пользователям социальных сетей. В случае, если он будет отображаться в результатах поиска, порталы должны предлагать материалы "более надежных", как выразился бывший посол, медиаресурсов, например, BBC.

"Не перепутайте: это не цензура, это – свобода слова", – прокомментировала инициативу Макфола Маргарита Симоньян.

Макфол уже выступал с подобным предложением в 2018 году, напоминает РИА Новости. В статье, которую он также опубликовал в Foreign Affairs, Макфол предложил стратегию противостояния президенту России Владимиру Путину. Тогда Макфол также предлагал сопровождать все статьи RT ссылками на BBC.