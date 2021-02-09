Банально и пошло: Захарова назвала предательством обсуждение навальнистами санкций против России

Дискуссии сторонников блогера Алексея Навального с ЕС и США на предмет введения санкций против России можно назвать предательством страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как заявила дипломат в эфире радио "Вести ФМ", происходящее – банально и пошло. Для России это история с однозначной квалификацией.

"Что касается морально этической оценки, это и есть предательство", – сказала она.

Захарова подчеркнула, что для стран Запада поддержка Навального является возможностью реализации концепции сдерживания Москвы.

Представитель МИД напомнила, что во всех доктринальных документах НАТО Россия обозначена как противник.

"Западные страны пользуются различными способами оказания влияния на нашу страну, и вот это точка входа является инструментом, который они используют", – указала дипломат.

По словам Захаровой, 8 февраля постпредство Польши при ЕС организовало онлайн-встречу с членами российской оппозиции, в которой, кроме стран ЕС приняли участие представители США и Великобритании.