Захарова: Волков и Ашурков прошли в формате НАТО инструктаж по незаконным акциям

Соратники Алексея Навального Леонид Волков и Владимир Ашурков прошли в формате НАТО инструктаж по незаконной протестной деятельности. Об этом в ходе прямого включения в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Восьмого февраля на базе постоянного представительства Польши при Евросоюзе в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым представителей стран-членов ЕС, а также США и Великобритании.

"На площадке постпредства Польши при ЕС собрались страны Евросоюза плюс Соединенные Штаты и Великобритания. В общем, это называется форматом НАТО, а не ЕС, потому что США и Великобритания в Евросоюз не входят. И подключили Ашуркова и Волкова. Проинструктировали, обсудили, как я потом читала, очередную порцию санкций (в отношении России – ред.). Но я думаю, что перво-наперво были получены инструкции по незаконной протестной деятельности", – сказала Захарова.

По ее словам, Волкову и Ашуркову были даны указания возобновлять незаконные акции, "поскольку весь этот информационный пузырь" вокруг Алексея Навального до лета не доживет. Москве до сих пор не представили доказательства якобы имевшего место его отравления боевым химическим веществом в России.

Вместе с тем Захарова указала, что люди, структуры и организации, которые действуют в своей стране, но в интересах тех государств, которые считают их же собственную страну противником или врагом, используя этих субъектов для дестабилизации ситуации, являются агентами иностранного влияния. "Ровно это мы сейчас с вами и наблюдаем, ничего другого", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Комментируя ситуацию с нападками со стороны отдельных членов Европарламента на главу дипломатии ЕС Хосепа Борреля за якобы проявленную им недостаточную твердость на переговорах с Сергеем Лавровым в Москве, Захарова сказала, что "люди сами унижают Борреля, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве". "В чем унижение, совершенно непонятно. Человек провел переговоры ровно в том формате, что до него проводила Анна Линде (глава МИД Швеции – ред.)", – сказала она, заметив, что шведского министра за это никто не "распинал".

При этом официальный представитель МИД РФ заявила, что нет ничего удивительного в том, что сегодня министры иностранных дел со всего мира проводят переговоры в Москве и связываются с российской столицей, пытаясь наладить взаимодействие по антиковидной тематике, вопросам противодействия терроризму и другим актуальным темам.