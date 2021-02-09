Захарова назвала кураторов сторонников Навального

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что соратники Алексея Навального Леонид Волков и Владимир Ашурков прошли инструктаж НАТО. В нем содержатся указания по дестабилизации ситуации в нашей стране.

Захарова обратила внимание на то, что в понедельник, 8 февраля, прошла онлайн-встреча, организованная постпредством Польши при ЕС в Брюсселе. Там присутствовали страны Евросоюза, а также США и Британия с подключением Волкова и Ашуркова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел считает, что оппозиционеры действуют в стопроцентной увязке с натовскими странами и их кураторами. Связано это с тем, по словам Захаровой, что слишком много финансов и политической поддержки было закачано в эти незаконные акции протеста. Государственный деятель считает, что к весне и лету весь этот "информационный пузырь" просто сдуется.