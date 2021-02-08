Захарова: высылаемые из РФ западные дипломаты пойманы "с поличным"

Высылаемые из России за участие в несанкционированных митингах представители посольств и консульств Швеции, Польши и Германии были пойманы "с поличным". Об этом в ходе прямого включения в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило persona non grata трех зарубежных дипломатов, участвовавших в несанкционированных митингах 23 и 31 января.

"Были высланы представители посольств и консульств трех стран, которые были просто пойманы "с поличным", – сказала Захарова.

При этом она обратила внимание на тот факт, что когда коллективный Запад проводил в своих странах высылки сотрудников загранучреждений РФ, в отличие от российской стороны, никаких материалов, подтверждающих "незаконность" их действий, Москве передано не было. "Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактический материал, сказали, что это не просто некий политический жест, а абсолютно обоснованное, с наличием фактов на руках решение", – сказала Захарова.

Принятое сегодня властями Германии, Швеции и Польши решение об ответной высылке из своих стран трех российских дипломатов она квалифицировала как необоснованное и недружеское. Они являются "продолжением той самой череды действий и акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела".

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что постпредство Польши при Евросоюзе с участием более 20 стран-членов сообщества, а также США и Великобритании провело в Брюсселе онлайн-встречу с представителями так называемой российской оппозиции – Леонидом Волковым и Владимиром Ошурковым, являющимися соратниками Алексея Навального. Захарова назвала данное мероприятие красноречивым фактом "саморазоблачения Запада".

Говоря о том, что глава МИД ЕС Хосеп Боррель по возвращении в Брюссель подвергся нападкам за якобы недостаточно жесткий тон по отношению к России, Захарова сказала, что в ходе итоговой пресс-конференции "господин Боррель был весьма конкретен в оценках в состоявшихся переговоров с Сергеем Лавровым". Однако в административной столице Евросоюза его заявления были скорректированы тем, "кто заправляет в Брюсселе". В результате Боррель стал "рассказывать совершенно иные вещи", а аккредитованные при Евросоюзн западные журналисты дополнили его заявления собственными коррективами.

Что касается фильма Навального о «дворце» в Геленджике, то, по словам Захаровой, студия, на которой монтировался "этот 3D шедевр, выданный за документалистику", была создана в Германии в ноябре 2020 года, а заказ на сюжет из США поступил туда уже в декабре. Кроме того, по сообщениям немецких СМИ, на фильмом работала целая бригада международных специалистов.

При этом Захарова обратила внимание на то, что Боррель еще несколько месяцев назад объявил "крестовый поход" Евросоюза против фейков о пандемии коронавируса, недвусмысленно указывая, что часть этой недостоверной информации проистекала из России.

Со своей стороны Навальный 13 августа 2020 года опубликовал у себя на ресурсах видеообращение, в котором утверждал, что никакой вакцины от коронавируса Россией создано не было. "Это – колоссальный фейк, автором которого является Навальный", – указала Захарова, заметив, что Брюсселем он почему-то таковым признан не был.