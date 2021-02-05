Из-за высылки дипломатов России пригрозили расширением евросанкций

Германия и Евросоюз оставляют за собой право расширить санкции против России, особенно против физических лиц – так канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала новость о высылке из РФ нескольких зарубежных дипломатов.
Ранее МИД РФ сообщил, что Москва высылает шведского, польского и немецкого дипломатов за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января.
"Мы считаем то, что произошло с Алексеем Навальным, далеким от принципа верховенства права, мы осуждаем, разумеется, приговор против него, а теперь также и высылку дипломатов из Германии, Польши и Швеции", – подчеркнула она, передает РИА Новости.
Вместе с тем, Меркель отметила, что России и Европе и дальше необходимо продолжать диалог по стратегическим соображениям.
Президент Франции Эммануэль Макрон тоже осудил высылку дипломатов. Однако добавил, что в Европе не может быть стабильности без диалога с Россией.
В свою очередь, в МИД Швеции заявили, что действия России являются совершенно неоправданными, так как шведский дипломат не принимал участия в митинге.
"Мы сожалеем о действиях России и оставляем за собой право на соответствующие ответные меры", – подчеркнули в ведомстве.
В МИД Польши также утверждают, что высылаемая сотрудница генконсульства выполняла исключительно служебные задачи. Поэтому решение России приведет к дальнейшему углублению кризиса в отношениях между странами.
Ранее Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке европейских дипломатов.