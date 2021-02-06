МИД Украины поддержал высланных из РФ дипломатов

Министерство иностранных дел Украины выразил солидарность с дипломатами Германии, Швеции и Польши, высланных за пределы РФ, сообщает RT со ссылкой на твит украинского МИДа.

Ранее министерство иностранных дел России объявило о высылке из страны трех зарубежных дипломатов, участвовавших в несанкционированных митингах 23 и 31 января. Они объявлены persona non grata.

Украинское внешнеполитическое ведомство считает, что сотрудников дипмиссий выслали "по надуманным причинам" и выражает солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами. В украинском МИД считают, что это решение противоречит Венской конвенции.

В ЕС призвали Россию пересмотреть решение о высылке европейских дипломатов. Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано заявил: "Данное решение необходимо пересмотреть". С ним согласны представители Швеции, Германии и Польши. В частности, в Германии не исключили расширение санкций против России.