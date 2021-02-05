Иностранных дипломатов, участвовавших в акциях, высылают из России

Министерство иностранных дел России объявило о высылке из страны трех зарубежных дипломатов, участвовавших в несанкционированных митингах 23 и 31 января. Persona non grata объявлены сотрудники диппредставительств Швеции, Польши и Германии.

"Такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", – указывается в сообщении на сайте ведомства.

Акции протеста прошли в крупных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля после оглашения суда, заменившего Алексею Навальному из-за нарушений условный срок на реальный. Организаторов несогласованных акций в Кремле назвали провокаторами.