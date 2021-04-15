Соболь назначили год исправительных работ

Суд признал Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище. Ей назначено условное наказание в виде года исправительных работ. Десять процентов зарплаты Соболь будет удерживаться в пользу государства. В течение года она будет должна регулярно отмечаться в полиции.

Обвинение требовало назначить юристу "Фонда борьбы с коррупций" (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) год исправительных работ с удержанием 20 процентов дохода. Защита намерена обжаловать приговор, передает РИА Новости.

По данным следствия, в декабре прошлого года оппозиционерка несколько раз пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, переодевшись в форму сотрудника Роспотребнадзора.

На прошлой неделе Мосгорсуд изменил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий. Кроме того, она проходит по делу о подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на митингах. За это может грозить до двух лет колонии.