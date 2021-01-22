Несанкционированная акция грозит всплеском заболеваемости

Проведение массовых акций в Москве может спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом, считают в Роспотребнадзоре.

"Именно вот это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе, который опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия, от которых мы только ушли​​​", – заявила в эфире телеканала "Россия 24" глава управления столичного Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Она напомнила, что огромное число людей работали над тем, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, и "нельзя все это перечеркнуть".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в несанкционированных акциях 23 января. А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованный митинг.