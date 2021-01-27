Больше десяти блогеров задержали по подозрению в нападении на машину ФСБ

На несанкционированной акции 23 января одним из самых вопиющих проявлений хулиганства стало нападение группы молодых людей на автомобиль с номерами АМР, принадлежащий ФСБ.

Все началось с безобидного метания в машину снежков, а потом проявление недовольства собравшихся стало более жестким. Молодые люди били машину ногами и руками, прыгали на нее и пытались разбить стекла, что им в результате удалось.

Водителю распылили в лицо содержимое газового баллончика и повредили ему глаз. По факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве.

В среду, 27 января ТАСС сообщил о задержании группы молодых людей, которые предположительно причастны к нападению. Среди них оказался известный блогер, на которого подписаны 810 тысяч человек.

"В Москве по подозрению в причастности к данному преступлению задержан блогер Константин Лакеев. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Также там на допросе находятся еще около 10 блогеров, которые могли находиться вместе с ним на акции", – цитирует агентство собеседника.

По неподтвержденным данным, Лакеева и его друзей задержали в съемном доме в Новой Москве, который они арендовали всей многочисленной группой.