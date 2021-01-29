Атака тиктокеров: кто толкает детей на незаконные акции

Генпрокуратура сообщила, что сейчас мониторит интернет и реагирует на все случаи призыва к участию в незаконных массовых мероприятиях 30 и 31 января. Например, прокуратурой Москвы вынесены предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний. А сама Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к противоправной информации. Предостережения объявлены и конкретным людям, призывающим к незаконным действиям.

В ведомстве напомнили: за все, что касается провокаций и попыток насилия на публичных мероприятиях, грозит уголовное наказание. Отдельная статья – когда в незаконные акции вовлекаются подростки.

Об ответственности предупредили и в МВД. Кто и как призывает детей участвовать в незаконных акциях, а самое главное с какой целью?

TikTok-атака продолжается. Видео с провокационными инструкциями: паспорт, мол, на акции не нужен.

"Цель какая? Чтобы сотрудники полиции во время акции протеста – их провоцировать, а потом кричать, что побили детей. Потому что, если будет паспорт, сотрудник полиции относится будет по-другому: их и закрыть не могут в камеру, и сразу вызовут родителей, чтобы они своих отпрысков забрали", – считает адвокат Сталина Гуревич.

А провокаторам ведь нужна жесткая картинка, чтобы миллионы просмотров, в том же TikTok, в YouTube, социальных сетях. И перед западными кураторами отчет, и материал для дальнейших провокаций. Используют так называемые "биржи лайков", сайты для накрутки просмотров, Bosslike, например: они говорят, что, мол, просто посредники, что уже отключили "заказ комментариев", а посты вроде "ломать и крушить" просачиваются через "дефекты модерации".

"Это недопустимо – манипулировать нашими детьми, как бы помимо родителей пытаться что-то им навязать искусственно через соцсети, через те каналы, которые доступны нашим детям. Особенно страшно, что этот призыв, эта информация несет в себе опасность: действие, следование этой инструкции несет в себе опасность. Мы знаем, что 530 федеральный закон выходит с 1 февраля – это тоже предполагает премодерацию соцсетей. Соцсети будут отвечать, если будут распространять деструктивный контент", – сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

В переписке организаторов уличных акций с популярными тиктокерами обо всем прямым текстом. И тон деловой, как будто речь о безобидной рекламе, а не о том, чтобы заманить подростков идти на ОМОН. "Мы бы хотели, чтобы вы позвали людей на улицы", "Тезисы пришлем". Бюджет за видео – 100-150 тысяч рублей. Некоторые просят 200.

"Это достаточно легкие деньги для них, поскольку речь идет только об одном ролике, который в дальнейшем таргетируется, съемки занимают до одной минуты, и они не думают на самом деле о последствиях", – говорит Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Общественной палаты.

Заказчик – Леонид Волков, тот самый "соратник" берлинского пациента. Играет в кукловода, призывая устраивать "движ" на улицах российских городов. Зацепило, мягко говоря, не всех.

А кто-то и вовсе, как на маскарад пришел. Вроде студента Максима Лёликова – вот уж точно "мамкин революционер": голова повязана, кровь на рукаве. Фейк размножили издания определенного толка. В российских вузах и школах призывали на протесты не ходить. Иван Жданов – из команды Волкова – пытался повернуть это так, что, мол, "запретный плод сладок", что школьников, дескать, запугивают.

"На чём играет Иван Жданов? На юношеском максимализме, игре гормонов, что, мол, ребята выходите, будет весело, будет движ! Школы, учебные заведения – они молодцы, если они попытаются хотя бы спасти каких-то детей, втемяшить в чьи-то головы, это уже будет большая победа!" – полагает юрист и правозащитник Виталий Серуканов.

Этот слив из Telegram облетел все соцсети: переписка со ссылкой на Волкова, который сказал "двигать вперед школоту". То есть, в "Тик-токе" детей зовут даже не на баррикады, которых просто нет. Из них хотят сделать "живой щит" для поборников "прекрасной России будущего", которые прячутся за границей. В отношении Волкова Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Склонение подростков к противоправным действиям через Интернет" и объявил его в розыск.

"Леонид Волков – это банальный трус! – считает Виталий Саруканов. – Призывает сейчас выходить, подвергать себя опасности заразиться ковидом, выходить и совершать какие-то противоправные действия. Такой удаленный провокатор!"

Волков и компания, кстати, обещали помогать участникам протестных акций.

А еще одна переписка доказывает, что обещаниям грош цена. Один из тех, кто протестовал 23 января на улицах и схлопотал штраф в 20 тысяч рублей за участие в незаконном митинге, попросил этот штраф закрыть. И получил отказ.

"Не новость, что никакой правовой поддержки ни Навальный, ни его окружение не будут оказывать задержанным на акции и тем, кто получит реальные тюремные сроки", – отмечает Валерий Заборовский, главный редактор информационного портала "Антимайдан".

Сейчас так называемая оппозиция запустила пост, что, мол, спецприемники в Москве переполнены, выходите на митинги, не бойтесь. Но вот тут без иллюзий – места нарушителям хватит, о которых ирония музыканта Слепакова, за которую его теперь травят с соцсетях сторонники берлинского пациента, не принимающие ни одной точки зрения, кроме своей.

"Позабыв про жалость, очерствив нутро", они громили машину в Москве, выйдя из "Тик-тока" в реальность, не представляя, какой суровой она может быть.