Американские дипломаты обратились к российским властям

Посольство США в Москве призывает Россию соблюдать международные обязательства в области прав человека на фоне несанкционированных акций 31 января.

Как отметили в дипмиссии, в преддверии акций заблокирован центр Москвы, задержаны активисты и журналисты. "Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня", – приводит выдержку из сообщения посольства "Интерфакс".

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что подобные заявления странно слышать от представителей государств, где при разгоне мирных манифестаций полиция не стесняется применять резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ. Дипломат указала, что заявления западных стран относительно несогласованных акций в России выпущены как под копирку.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к незаконным акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".