Внешняя политика Британии после выхода из ЕС ориентирована на США

Зеркальный" ответ России на новые анитироссийские санкции США вызвал возмущение в Госдепе. Заявление нашего МИДа о том, что десяти американским дипломатам предложат покинуть Москву, назвали "эскалацией", сообщает "Россия 24".

А в Великобритании посла России даже вызвали в Министерство иностранных дел и международного развития страны. Это было желанием Лондона – подыграть США в антироссийской риторике. Об этом посол Андрей Келин рассказал в эфире "Пятой студии". По его словам, Запад пытается переложить собственные провалы на Россию. В частности, речь шла о взломе SolarWinds, в результате которого пострадали крупнейшие американские компании.

"Что касается SolarWinds, судя по всему, американские защитные меры в кибернетической сфере провалились, и теперь ищут на кого возложить вину. Демократических процессов здесь будет собственно два. Это выборы мэра Лондона и голосование в Шотландии. Ни то, ни другое, как вы понимаете, нам совершенно не интересно. Внешняя политика Британии после выхода из Евросоюза полностью ориентирована на Соединенные Штаты", – объясняет чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Андрей Келин.