Москва не считает Лондон угрозой

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил в воскресенье, что РФ не считает Великобританию угрозой – ни серьезной, ни какой-либо еще. Наоборот, по мнению посла, это правительство Великобритании несколько лет назад решило считать Россию противником. Причем этот выбор был сделан задолго до происшествия с семьей Скрипалей в Солсбери.

Как сказал Андрей Келин в интервью корпорации BBC, власти Соединенного королевства пытаются собрать доказательства своей позиции. Посол уверил, что Россия желает нормализации отношений, потому что это принесет пользу народам двух стран, бизнесу и культурному обмену.

К сожалению, отметил Келин, за полтора года, что прошли с момента его назначения в Лондон, отношения между странами только ухудшились. Великобритания отказывается вести совместное расследование инцидента в Солсбери и постоянно заявляет об "угрозе со стороны России".

Келин напомнил, что НАТО тратит на военные расходы в 27 раз больше, чем Россия, поэтому РФ не может представлять угрозу для кого-либо.

"Но здесь в МИД у меня не было ни одного серьезного разговора об оценке угроз", – сказал посол.

Келин отверг обвинения в адрес России в попытках "постоянно давить" на страны Запада, ведь невозможно оказывать давление на США, Европу, Канаду, Японию и весь Запад. Россия просто защищает свой суверенитет и экономические интересы.

Что касается отношений между Россией и США, то Келин считает, что американцы не хотят конструктивных отношений. Они перестали использовать каналы для обсуждения террористических и киберугроз. Обвинения "российских хакеров" во взломе SolarWinds, сказал Келин, заставляют экспертов улыбнуться. Просто Россию опять хотят "сделать крайней" ради скандала, заключил Келин.

Посол уверил, что Россия не имеет агрессивных планов в отношении Украины, а перемещать войска по своей территории – суверенное право РФ. Москва привержена выполнению Минских соглашений.

Келин прокомментировал и ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. По информации посла, Навальный получает необходимое лечение. Посол также допускает, что его могут освободить досрочно, если его поведение в колонии "будет нормальным".