Американский посол отчитался о разговоре в МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан рассказал о том, как прошла встреча в российском Министерстве иностранных дел. По его словам, мероприятие носило профессиональный и уважительный характер. Об этом сообщается на сайте американского посольства.

Салливан сообщил, что в ходе встречи проинформировал российских должностных лиц о далеко идущих мерах, которые приняли США. По его словам, они призывают Москву к ответственности за враждебные действия.

Американский посол обратил внимание на то, что Штаты будут искать возможности для сотрудничества с Россией для построения более стабильных и предсказуемых отношений, которые бы соответствовали интересам Вашингтона. При этом Вашингтон дал понять, что будет защищать свои национальные интересы, а российские власти заплатят за действия, направленные против их союзников, партнеров и ценностей.

Джона Салливана вызвали в МИД после того, как США ввели очередные антироссийские санкции. Официальный представитель ведомства указала на сложность предстоящего разговора.