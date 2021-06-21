Посол США Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе

Посол Соединенных Штатов Америки Джон Салливан вернется в Россию на этой неделе. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Ранее СМИ сообщали о планах Салливана вернуться в Москву до конца текущей недели.

Договоренность касательно возвращения послов России и Соединенных Штатов к месту их работы достигли на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. В минувшее воскресенье посол России в США Анатолий Антонов уже вернулся в Вашингтон, напоминает агентство "Интерфакс".

Джон Салливан уехал из России в конце апреля. В том же месяце США приняли новый пакет санкций в отношении РФ, включающий в том числе высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне.

Россия ввела ответные меры, зеркально ответив на высылку дипломатов из США. также был принят ряд мер, касающихся деятельности дипломатической миссии Соединенных Штатов в Российской Федерации. Послу Салливану было рекомендовано поехать в Вашингтон для консультаций.