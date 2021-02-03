Мария Захарова: мы возмущены беспрецедентным вмешательством в дела России

Ничего нового в стратегии давления на внутренние дела России со стороны западных политиков нет. Как заявила в эфире программы "60 минут" директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, эта политика хорошо известна в последние годы и последние десятилетия. "Увы, это уже классика жанра", – отметила Мария Захарова.

Все это является частью большого плана по сдерживанию России. "Но не только России. Посмотрите, – обратил внимание официальный представитель МИД РФ, – как сейчас выстраивается мировое так называемое прогрессивное сообщество в отношении Китая. Дело доходит до открытой ксенофобии".

Каждый, кто встает на пути у "прогрессивных членов международного сообщества", уверена Мария Захарова, подвергаются травле. "Для этого в ход идет все: вмешательство во внутренние дела, поддержка якобы оппозиционных движений. А о какой оппозиции идет речь, если она спонсируется на зарубежные деньги". В СМИ, сообщила г-жа Захарова, были опубликованы материалы о вовлечении британских дипломатов в обсуждение финансовых вопросов с соратниками Навального.

"Российские дипломаты подобного себе позволить никогда бы не смогли, – подчеркнула Мария Захарова, — Это "альфа и омега" российской дипломатии – невмешательство во внутренние дела суверенных стран".