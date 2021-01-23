Шеф дипломатии ЕС прокомментировал несанкционированные митинги в РФ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление "непропорциональному применению силы" против участников протестных акций в России. В своем твиттере Боррель пишет об аресте оппозиционера Алексея Навального, отключении интернета и телефонной связи и добавляет, что с тревогой следит за развитием событий в России.

Ранее журналисты информационных агентств отмечали корректность работы полиции на акциях. Сотовые операторы опровергли сообщения об отключениях мобильного интернета и сотовой связи.

На понедельник запланировано обсуждение дальнейших шагов в отношениях Евросоюза с Россией, уточняет Боррель. На заседание Совета ЕС приглашены министры иностранных дел. Ранее сообщалось, что в повестку дня Совета ЕС по иностранным делам 25 января входит обсуждение ситуации с арестом по возвращении в Москву Навального.