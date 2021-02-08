ЕС будет обсуждать новые санкции против РФ

Европейский Союз начинает обсуждение возможных новых санкций против Российской Федерации.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он подчеркнул, что с 9 февраля в Европарламенте начнутся обсуждения возможных санкций в отношении Москвы, а продолжатся 22 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

С 4 по 6 февраля Боррель посетил Россию, где в ходе переговоров потребовал от имени Евросоюза освобождения Алексея Навального и всех задержанных участников протестных акций в его поддержку, а также пересмотра решения о выдворении из РФ дипломатов Швеции, Германии и Польши, которые приняли участие в несанкционированных акциях.

После возвращении в Брюссель Боррель подвергся ожесточенной критике за якобы проявленную им слабость в доведении позиции ЕС до властей РФ.