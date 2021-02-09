Не зря съездил: Боррель сам предложит ЕС новые санкции против России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что воспользуется своим правом и выступит с инициативой новых санкций против РФ.

Как передает РИА Новости, об этом он сообщил депутатам Европарламента на заседании, посвященным обсуждению новых ограничений против России.

С 4 по 6 февраля Боррель посетил Москву, где встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и представителями ряда российских общественных организаций.

В столице РФ европейский политик выступил с заявлением о том, что есть сферы, в которых Москва и Брюссель могут и должны сотрудничать и ЕС, по его словам, выступает за диалог с РФ.

Но после визита Боррель сообщил, что Россия все больше отдаляется от Европейского Союза, воспринимая, по его мнению, "демократические ценности как угрозу". Он не исключил, что страны ЕС введут санкции против России, критикуя решение суда по Алексею Навальному и протестуя против задержания участников несогласованных акций в его поддержку.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше", приговорив его к 3,5 годам колонии.