Кремль: РФ намерена решительно противодействовать вмешательству в свои интересы

Россия намерена действовать очень решительно против вмешательства в свои интересы. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания высокого представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Москву.

Россия не хочет "каким-то образом отдаляться или еще больше ухудшать и без того скудные отношения между Москвой и Брюсселем". Представитель Кремля подчеркнул, что Россия была и остается заинтересованной в возрождении отношений с учетом интересов двух сторон и без применения двойных стандартов, передает ТАСС. "Мы не были инициаторами сворачивания этих отношений", – напомнил он.

Вместе с тем Песков не стал комментировать слова Борреля о том, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он сказал, что не будет судить о том, что повлияло на такую оценку представителя ЕС.

Боррель находился с визитом в Москве 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и рядом представителей российских общественных организаций. По итогам визита глава Евродипломатии сообщил, что Евросоюз может ввести очередные санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. В МИД России заявили, что высказывания верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сделанные в Брюсселе, контрастируют с его выступлениями во время визита в Москву.