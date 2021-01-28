Украина и Литва не смогли помешать РФ подтвердить свой статус в ПАСЕ

Россия отстояла свою позицию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Сегодня ПАСЕ большинством голосов подтвердила полномочия нашей делегации. Подтвердила в полном объеме, несмотря на непрекращающееся давление со стороны Украины и некоторых других стран постсоветского пространства.

Для антироссийского блока на зимней сессии ПАСЕ сегодняшнее голосование было ключевым. Украина, Литва, Польша, Грузия очень рассчитывали, что большинство парламентариев прислушаются к их бесконечному потоку обвинений в адрес России.

Но от постоянного цирка на заседаниях устали многие депутаты, даже выступавшие с критикой нашей страны.

"Я вспоминаю фильм, который называется "День сурка". Снова и снова та же тема и очередная попытка вынести эту тему на обсуждение. Мы должны понять, есть ли у нас как у большинства, другой вариант, кроме споров", – заявил Франк Швабе, заместитель главы делегации Германии в ПАСЕ.

"Наши правила позволяют участникам заседаний оспаривать полномочия отдельных национальных делегаций в начале каждого года. Но если у вас есть такое право, это не значит, что им нужно пользоваться постоянно!", – подчеркнул Тини Кокс, член делегации Нидерландов в ПАСЕ.

Украинцы не сдавались даже после того, как комитет ПАСЕ отклонил почти всех их правки к тексту резолюции.

Депутат Гончаренко, одетый в траурное черное, от обиды рассыпал оскорбления уже и в адрес коллег по ассамблее: "Что будет следующим? Русский Баку? Русский Вильнюс? Русская Варшава? Или может русский Страсбург? Разве это диалог? Сегодня из 47 собранных здесь стран есть одна, которая плюет на наши ценности".

"Мы направили запрос председателю Ассамблеи по поводу оскорбительных высказываний, которые позволил себе депутат от Украины Гончаренко, которые оскорбляют и нашу парламентскую делегацию, и парламент – Госдуму и Совет Федерации и президента России. Это недопустимо. И, безусловно, мы все меры примем для того, чтобы такое не повторилось", – подчеркнул Пётр Толстой, глава делегации России в ПАСЕ.

Текст 11 поправок к резолюции был больше похож на список личных обид. Литва сокрушалась о судьбе ЛГБТ.

"Провал попыток защитить права ЛГБТ в России и даже провозглашение связанных с Советом Европы неправительственных организаций иностранными агентами и оказание давления на институты Совета Европы. Ни одна из этих проблем не была решена", – заявил Эмануэлис Зингерис, депутат от Литвы.

На заседании снова требовали отпустить Навального, осудить даже пытались поправки, внесенные в российскую Конституцию о защите суверенитета и целостности территории Российской Федерации.

"О изменениях в Конституцию Российской Федерации удалось развенчать даже сейчас, вот в ходе этой встречи. Поскольку иногда вызывает изумление, насколько далеки от истины, от понимания действительного содержания процессов, происходящих в странах Европы", – рассказал Александр Башкин, член делегации России в ПАСЕ.

"В деле Навального мы основываемся на фактах и на решениях суда, а не на каких-то клише, которые некоторые коллеги пытаются здесь тиражировать, взятые из западной прессы. Вот такой подход – он, мне кажется, находит понимание и уважение к российской делегации со стороны других членов ПАСЕ, со стороны других национальных делегаций", – отметил Петр Толстой.

Чуткая и напряженная работа наших парламентариев дала свои плоды. За сохранение полномочий России проголосовали с перевесом в три раза.

"Они прекрасно понимают, что российская делегация не согласится ни на какие ограничения в своей работе. Либо мы ведем диалог на равных, либо мы не ведем диалог, встаем и уходим", – прокомментировал Толстой.

"Сейчас, когда Бог даст мы вместе победим пандемию, мы будем приглашать коллег из ПАСЕ к нам. Мы будем представлять им реальную ситуацию, а не то что они компилируют для себя из западноевропейских СМИ. Я думаю, что тогда градус доверия к России еще более качественно возрастет", – считает Леонид Слуцкий, член делегации России в ПАСЕ.

ПАСЕ стремится к диалогу, потому не собирается накладывать санкции, но при этом критикует Россию за то, что считает отступлением от обязательств организации. Такой мягкий подход больше всех расстроил Украину.

Зимняя сессия на этом завершилась. Впереди много работы, тем более, что действительно важных тем для обсуждения накопилось немало. Это и справедливое распределение вакцин, ковидные паспорта, ограничение свободы слова со стороны технических гигантов.

Без совместных усилий России и Европы такие вещи не решить, а ПАСЕ остается единственной площадкой, где по-прежнему будет идти прямой диалог.