ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Полномочия делегации России в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтверждены в полном объеме. За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против – 36, воздержались – 24, передает "Интерфакс".

Оспорить полномочия российской делегации ранее попыталась Украина. Однако, как пояснил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, "ни одна поправка украинской делегации не была поддержана".

Это не первая попытка оспорить полномочия делегации РФ в ПАСЕ. В 2020 году с такой инициативой выступили литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис и депутат парламента Латвии Мария Голубева. Однако тогда в ходе голосования полномочия российской делегации также были подтверждены в полном объеме.