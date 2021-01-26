ЕС не пошел на санкции против РФ из-за Навального

Провалом санкционной политики Европейского союза в отношении России назвал итоги первого в этом году заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел известный немецкий политолог Александр Рар.

"Санкции провалились. Евросоюз не достиг консенсуса о введении этих санкций против России", – сказал Рар в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Главы МИД 27 стран ЕС обсудили единую политическую линию в отношении РФ в свете ареста Алексея Навального, призвав к его освобождению. При этом ни один из министров не внес предложение ввести новые санкции против России.

По словам политолога, Германия, Франция и страны Бенилюкса открыто заявили, что на данный момент они не видят необходимости ужесточать санкционный режим в отношении РФ, но считают необходимым усилить политическое давление на Москву с целью добиться освобождения Навального.

В самой Германии, являющейся политическим тяжеловесом Евросоюза, за введение новых антироссийских санкций выступает партия "зеленых", которая имеет мощную поддержку в обществе, но не представлена в федеральном правительстве.

Что касается объединенной Европы в целом, то здесь, как рассказал Рар, с воинствующих позиций выступает либеральная пресса, которая требует от политиков наказать Россию, в частности, путем заморозки строительства газопровода "Северный поток-2".

"Средства массовой информации пытаются создать антироссийское общественное мнение, используя фактор Навального", – сказал политолог.

Тем не менее он высказал убежденность, что правительство ФРГ не пойдет на обострение отношений с Россией в год 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР.

"Насколько мне известно, немецкое правительство хочет направить в Россию очень высокопоставленную делегацию. В этом году перессориться с Россией нынешнее правительство, как мне кажется, не хочет и не позволит. Это не входит в его планы", – сказал Рар.

При этом он сообщил, что на кабинет министров Германии и на тех, кто пытается отстоять германо-российские отношения, оказывается гигантское давление.