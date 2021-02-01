Путин поручил рассмотреть целесообразность создания российского суда по правам человека

До 1 июня Верховный суд и Министерство юстиции должны проработать вопрос о целесообразности создания в России отдельного суда по правам человека. При необходимости председатель ВС Вячеслав Лебедев и глава Минюста Константин Чуйченко должны представить предложения в этой области. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В настоящее время Россия попадает под юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Международный судебный орган призван обеспечивать соблюдение норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в государствах, ратифицировавших этот документ. При этом Европейский суд не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе государства-участника конвенции. Поэтому он не может отменить решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом.