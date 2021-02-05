СПЧ предложил пересмотреть коронавирусные ограничения ради митингов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложил обсудить смягчение коронавирусных ограничений в отношении массовых мероприятий, в том числе политических и профсоюзных. Об этом говорится в заявлении СПЧ.

Совет обращает внимание на то, что акции не могли быть согласованы из-за пандемии COVID-19. При этом отмечается, что выбор мест для протестов, в частности Лубянской и Манежной площадей, носил конфронтационных характер. Это, заявляют в СПЧ, ставило под угрозу безопасность граждан.

В Совете также рассказали, что порядка 20 граждан получили травмы на незаконных акциях 23 и 31 января. Также зафиксировано 22 случая насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Консультативный орган просит провести служебные проверки по всем случаям нарушения прав журналистов и участников несанкционированных акций.

Также в СПЧ обратили внимание на переполненность спецприемников и ИВС. Совет просит прокуроров внести апелляционные представления с целью отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административного наказания.

Несанкционированные акции протеста прошли в Москве и некоторых городах России 23 и 31 января. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм.