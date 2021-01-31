Глава СПЧ констатировал избыточную агрессивность протестующих

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отмечает агрессивные настроения участников несанкционированных акций.

Степень агрессии он определил как "избыточную". Ссылаясь на увиденный им видеоролик, Фадеев рассказал о полицейском, раздававшем санитарные маски протестующим. Однако те, кто находился вокруг него, истерично кричали, толкались. "Эта агрессия совершенно неуместна", — считает Фадеев.

Он отметил, что полиция старается предотвращать агрессию со стороны участников несогласованной акции. Фадеев отметил, что в СПЧ внимательно следят за происходящим на несогласованных акциях.