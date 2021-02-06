Акции, Навальный, Сафронов: комментарии главы СПЧ

Каждый случай нарушения прав человека в ходе несанкционированных акций должен расследоваться, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"По очень многим случаям силовики и сами инициируют такие расследования", – сказал Фадеев в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что слышал многочисленные истории о случайных задержаниях в ходе этих акций, и с каждой историей необходимо разбираться, проводить анализ. На контроле также и ситуация с изоляторами, где содержатся задержанные. Многочисленных задержанных размещали с нарушениями, допустив "логистическую ошибку".

Что касается ситуации с Алексеем Навальным, то СПЧ готов провести юридическую экспертизу ситуации в случае обращения его представителей. Говоря о возбуждении уголовного дела по факту отравления оппозиционера, Фадеев отметил, что он не юрист и не может комментировать эту ситуацию. А вот следствие по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова должно быть более открытым.

"Пусть нам хоть что-нибудь приоткроют!" – сказал Фадеев.