Есть данные, что в незаконных акциях замешаны зарубежные спецслужбы

Совет Федерации считает, что субботние беспорядки в России были организованы при помощи зарубежных спецслужб.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что "проекты сочинялись далеко за пределами России".

Мнение подтверждено заслуживающими доверия данными, отметил сенатор.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что организаторы митингов подвергли опасности жизни россиян ради сомнительных политических целей.

В условиях пандемии коронавируса, сказал Александр Брод, призывы к массовым мероприятиям могут грозить всплеском заболеваемости COVID-19.

Брод назвал "нечистоплотными методами" вовлечение несовершеннолетних в беспорядки.

Эксперт добавил, что есть и обращения граждан с просьбой проверить действия полицейских на применение необоснованной физической силы. Будет проведено тщательно расследование, пообещал Брод.

Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков не согласен с тем, что полиция жестко обошлась с участниками протестов.

Цветков напомнил, что против участников акций не применялись водомёты и газ.

"Задержания хулиганов и провокаторов были обоснованы и необходимы для обеспечения общественной безопасности", – сказал общественник.

К тому же, добавил Цветков, закон запрещает правоохранителям "закрывать глаза на нарушения".

Вместе с тем, по его словам, был отмечен ряд случаев необоснованного поведения полицейских.

"Удары ногами лежачих, дубинками по спине и прочее. Такое недопустимо, мы ведь понимаем, что именно этого и добиваются провокаторы ", – заключил Цветков.