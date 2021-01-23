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23 января 2021 13:41

Действия иностранных мессенджеров и соцсетей оценит спецкомиссия


Global Look Press

Совет Федерации в ближайшее время соберет специальную комиссию, которая даст оценку действиям иностранных мессенджеров и соцсетей. Речь идет об их призывах к молодежи поддержать незаконные акции протеста.

Эти публикации прокомментировал член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает телеканал "Россия 24". По его словам, иностранные мессенджеры и другие средства коммуникации в Интернете распространяют призывы и информацию о, по сути, подстрекательстве к проведению уличных беспорядков в РФ.

"Мы знаем, что за спиной происходящих событий, за спиной тех людей, которые находятся как бы на первом плане, присутствует иностранное государство и их спецслужбы. Мы понимаем, что все эти действия носят плановый согласованный характер", – отметил он.

В Совете Федерации выражают обеспокоенность тем, что в эти действия пытаются активно втянуть несовершеннолетних, вывести их на мороз, без средств защиты в условиях пандемии коронавируса COVID-19, спрятаться за их спинами, чтобы проводить свои провокационные акции.

Подобные противоправные действия допускать нельзя, и в ближайшее время комиссия Совета Федерации даст развернутую политическую оценку происходящему, отметил Климов. При необходимости, добавил он, сенаторы сформулируют дополнительные предложения законодательного характера.

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