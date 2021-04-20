В России в 2020 году предотвращено 44 теракта

Российские спецслужбы за 2020 год предотвратили 44 теракта и уничтожили свыше 50 боевиков, заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

Помимо этого, силовики ликвидировали 71 террористическую ячейку, задержали свыше 800 экстремистов, обнаружили 156 тайников с оружием.

Также, по словам Кулягина, две трети россиян положительно оценивают работу спецслужб, пишет агентство ТАСС.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что в РФ выросла опасность двойных терактов, когда преступники сначала нападают на мирных граждан, а потом на сотрудников правоохранительных органов, которые приезжают на место происшествия.